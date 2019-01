Donna morta in casa, indagato il compagno

Il compagno di Kader Casarotto, la donna di Schio di 43 anni morta dopo due giorni di coma nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Santorso, è stato indagato da ieri dalla procura. La 43enne, con una vita difficile alle spalle, due figli e problemi di tossicodipendenza, il 19 gennaio era arrivata in ospedale con l’ambulanza, priva di sensi:era stata trovata in stato di incoscienza da un’amica che la ospitava. Ma la donna aveva nel corpo e nel volto ecchimosi che potrebbero essere state provocate da un’aggressione, anche se restano aperte tutte le ipotesi, dall’overdose al suicidio. Ieri si è svolta l’autopsia della donna: l’uomo è indagato anche per avere la possibilità di nominarsi un perito di parte.