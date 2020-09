Donna investita muore in ospedale

Tragico incidente stamane in via Legione Gallieno a Vicenza, dove una donna di 79 anni è stata investita all’altezza del centro per l’impiego mentre stava attraversando la via. Ad investirla un automobilista 48enne di Caldogno. La donna era stata portata all’ospedale San Bortolo in gravissime condizioni. Sul posto anche la polizia locale. Secondo le prime informazioni la donna stava attraversando sulle strisce pedonali