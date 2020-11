Donna investita all’incrocio perde la vita

Grave incidente a Schio alle ore 17:30 di venerdì 6 novembre.

E.S. ragazzo 22enne di Torrebelvicino, alla guida VW Polo, stava percorrendo via L.Da Vinci con direzione Poleo. Giunto all’altezza dell’incrocio con via Codazzi, per cause in corso di accertamento investito A. S., donna 79enne del posto. Purtroppo la donna è morta sul colpo. Indagini in corso della polizia locale Alto Vicentino coordinate dal PM Claudia Brunino.