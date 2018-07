Donna in bici investita: è grave in ospedale

Grave incidente stamane nel quale un 30enne ha investito una donna di 60 anni in bicicletta

Incidente stamane poco prima delle 9 a Breganze, all’incrocio fra via Crosara e via Roma. Una Fiat Punto condotta da M. G. di anni 30 residente a Malo, proveniente da Sarcedo con direzione Breganze centro, effettuando la svolta a sinistra per Via Crosara ha investito una bicicletta condotta da Z.M.R., una donna di anni 60 residente a Breganze che circolava in Via Roma con direzione Thiene.

A seguito dell’urto la donna è caduta rovinosamente a terra presentando varie lesioni. E’ intervenuta sul posto il Suem 118 di Santorso che, ha chiamato l’elisoccorso. La donna è stata trasportata all’Ospedale Civile di Padova in codice rosso. Si trova ora nel reparto di rianimazione.

Per i rilievi e la regolazione del traffico intervenivano due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, una del distaccamento di Breganze e l’altra di Sandrigo effettuando deviazioni e, in ausilio anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Breganze. La strada è stata riaperta al traffico alle ore 11.00.