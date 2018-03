Donna dominicana derubata dei vestiti da inviare ai parenti

Per mesi aveva accatastato in un garage di viale Verona a Vicenza materiale da inviare ai parenti residenti nella Repubblica Dominicana. Una donna di 37 anni di nazionalità dominicana ha chiamato ieri poco dopo le 14 la Polizia di Stato di Vicenza dopo aver scoperto che il garage era stato svuotato. Dentro vi erano stipati vestiti, borse e oggetti da inviare al Paese d’origine. Sul portone del garage non vi erano segni di effrazione.

La vittima del furto ha anche riferito che non apriva il garage da mesi quindi non è stato possibile stabilire quando il furto sia accaduto.

Altro curioso furto in Villaggio del Sole a Vicenza. Un vicentino di 56 anni ha chiamato ieri poco dopo le 13 la Polizia dopo aver scoperto che qualcuno era entrato nell’appartamento ed aveva asportato un piccolo salvadanaio contenente circa 50 euro in monete. Anche in questo caso l’abitazione non presentava segni di effrazione.