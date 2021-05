Donna al volante imbocca la scalinata del Petrarca ad Arquà

La notte scorsa, alle 2, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma ad Arquà Petrarca per soccorrere una donna che con l’auto ha imboccato erroneamente la passeggiata “Petrarca”, che subito dopo diventa scalinata. Una lieve contusione per la signora nella concitata uscita dalla FIAT 500. I pompieri arrivati da Este, hanno provveduto al recupero facendo percorrere all’auto gli altri 50 scalini, senza provocare ulteriori danni alla vettura ,dopo la rottura del semiasse. Sul posto i carabinieri. Il soccorso stradale ha recuperato l’auto per essere portata in officina. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.