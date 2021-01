Donazzan: “Se a sinistra qualcuno si è sentito offeso me ne scuso”

Arrivano le scuse dell’assessore veneto Elena Donazzan dopo la polemica scoppiata per il motivo Faccetta nera cantato a La Zanzara di Radio 24. Scuse con alcune chiare specifiche. Proprio il governatore Zaia in conferenza stampa oggi aveva detto:

“L’assessore si deve quantomeno scusare. Conosco la sua sensibilità.

Non l’ho sentita, penso che le scuse siano doverose”. Lo ha detto il presidente del veneto Luca Zaia, a proposito delle polemiche sull’assessore Elena Donazzan che aveva intonato ‘Faccetta nera’ alla radio. Sulle richieste di dimissioni “prendo atto delle richieste. me ne arrivano ogni giorno”, ha concluso Zaia.

“Ecco di cosa si occupa la sinistra italiana nel periodo più tragico della nostra storia repubblicana: di fascismo. Ho scoperto dunque che trovano il tempo non solo per litigare tra loro per mantenere in vita un governo che sta falcidiando la nostra economia, ma anche per montare un caso nazionale sulla mia partecipazione a ‘La Zanzara’, trasmissione che tutti conosciamo come goliardica e a tratti irriverente” è il commento dell’Assessore Regionale del Veneto Elena Donazzan alla richiesta di dimissioni avanzata dagli esponenti veneti e nazionali del Partito Democratico.

“Sto subendo minacce ed insulti: pazienza, non è la prima e non sarà l’ultima volta” continua Donazzan, “non accetto però lezioni sull’approccio che l’Italia tutta dovrebbe avere sui temi relativi al secondo conflitto mondiale: un periodo da consegnare definitivamente alla storia per ottenere una reale ed effettiva pacificazione nazionale, assicurando dignità di memoria a tutti coloro hanno sacrificato la propria vita durante la guerra civile tra il 1943 ed il 1945”.

“Se a sinistra, tra i pochi che condividono questa necessità, qualcuno si è sentito offeso, me ne scuso” afferma l’Assessore regionale, “a tutti quelli, invece, che non vedono l’ora di sfruttare certe strumentalizzazioni per ribadire odio e livore, non ho nulla da dire. Sarebbe inutile”.

“Ora passo e chiudo, perché da Assessore della mia amata terra, il Veneto, ho cose molto più importanti di cui occuparmi” ha concluso Donazzan.