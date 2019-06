Donazzan nominata responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia

L’Assessore Regionale al Lavoro del Veneto Elena Donazzan ha accettato ieri a Roma, durante una conferenza stampa con il Presidente di FDI Giorgia Meloni, l’incarico di Responsabile Nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi Aziendali di Fratelli d’Italia.

“Sono onorata che Giorgia Meloni mi abbia scelta per guidare questo nuovo dipartimento che al lavoro affianca le crisi aziendali, valorizzando così un modello che in questi anni ho contribuito a costruire in Veneto con un forte ascolto del territorio e dei portatori di interesse, abbassando e rendendo quasi nullo il conflitto sociale anche nelle situazioni più spinose” ha dichiarato Donazzan.

“Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia hanno deciso di porre come priorità i temi del lavoro, partendo dalla nostra Regione che è una tra le realtà produttive più dinamiche d’Italia, come già evidenziato nell’ultima campagna elettorale per le Europee dove io stessa avevo deciso di fare appello al voto” continua Donazzan, “i risultati elettorali, che in Veneto hanno visto per la prima volta il superamento di Fratelli d’Italia su Forza Italia, ci restituiscono l’aspettativa dell’elettorato di trovare proposte credibili e persone autorevoli a rappresentare una forza economica e sociale ancora troppo poco ascoltata a livello nazionale”.

“Siamo orgogliosi non solo dell’ingresso di Elena Donazzan in Fratelli d’Italia, ma anche che abbia accettato questo importante incarico nel partito che abbiamo intenzione di valorizzare anche per rendere più incisiva la nostra azione politica” le ha fatto eco l’On. Giorgia Meloni.

Al termine della conferenza stampa un brindisi tutto veneto con una bottiglia di Prosecco Superiore Conegliano-Valdobbiadene D.O.C.G. personalizzata con le foto di Giorgia Meloni ed Elena Donazzan, donata dal Vicesindaco di Valdobbiadene Tommaso Razzolini (il più votato in Veneto con ben 883 preferenze nelle recenti amministrative).–