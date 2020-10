Donati 1.800 libri agli ospedali di Bassano, Santorso e Asiago

Importante donazione di circa 1.800 libri all’Aulss 7 “Pedemontana”, da parte della Libreria Giunti di Asiago, Bassano del Grappa e Sarmeola di Rubano. I volumi, donati a favore dei bambini dei reparti di pediatria e per il personale medico ed infermieristico degli ospedali di Bassano del Grappa, Santorso ed Asiago, sono stati consegnati dalla sig.ra Federica Crestani, figlia della sig.ra Paola Brazzale, titolare della libreria. “Il mio sincero ringraziamento va alle Librerie Giunti e ai volontari dell’associazione Nazionale Carabinieri in congedo che si sono occupati del trasporto dei libri presso le nostre sedi ospedaliere. Un bel segno – dichiara il Commissario dott. Bortolo Simoni – rivolto ai bambini dei reparti di Pediatria della nostra Asl oltre che a tutto il personale che ha operato durante il periodo di emergenza Covid”. Alla consegna dei volumi erano presenti il Direttore Medico dell’Ospedale San Bassiano, dott. Antonio di Caprio ed il primario del reparto di Pediatria, dott.ssa Laura Ghiro. “Una magnifica iniziativa che accolgo con entusiasmo rivolta a bambini, medici, personale sanitario. Talvolta quando si presta attenzione ai bambini si pensa ai giocattoli invece oggi si è giustamente puntato su uno dei principali strumenti di crescita quale è appunto il Libro” – dichiarazione dott.ssa Laura Ghiro. La raccolta dei libri presso le librerie è stata resa possibile grazie anche all’attività di sensibilizzazione svolta dall’82° nucleo dell’associazione Carabinieri in Congedo di Asiago che durante le domeniche ha coinvolto l’utenza delle librerie sul tema dell’acquisto e successiva donazione dei libri con le finalità benefiche rivolte ai bambini ricoverati in Pediatria ed al personale medico e sanitario degli ospedali dell’Azienda Ulss 7 Pedemontana.