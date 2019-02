Don Luigi Ciotti a Noventa

L’OSSERVATORIO PERMANENTE SULL’EDUCAZIONE E SULLA GENITORIALITA’ DELL’AREA BERICA fondato e promosso a Noventa Vicentina da Stefani Sport società cooperativa sociale, in sinergia con Fondazione “Stefani” onlus e Istituto di Istruzione Superiore “U.Masotto”, con la Direzione scientifica del prof. Giuliano Brusaferro, persegue l’obiettivo di promuovere appuntamenti informativi e formativi per Genitori, Insegnanti, Educatori e per tutti coloro che si interrogano sull’importanza dell’educazione e della formazione per affrontare le sfide educative della società complessa e complicata in cui viviamo.

Grazie alla disponibilità di Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie oggi 21 febbraio 2019, l’Osservatorio permanente sull’educazione e sulla Genitorialità organizza al Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina, con il Patrocinio del Comune, una giornata di incontri di testimonianze con DON LUIGI CIOTTI, Presidente di Libera a tutti noto per il suo impegno sociale a favore delle persone emarginate e contro le mafie:

L’iniziativa si colloca nell’ambito della Proposta Educativa PASSAGGIO A NORD EST – ORIZZONTI DI GIUSTIZIA SOCIALE che Libera organizza nelle Regioni del Triveneto in previsione della XXIV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE, che avrà luogo il 21 Marzo 2019 e vedrà come piazza principale la città di Padova.

Per il 2019 Libera ha infatti scelto di celebrare la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie nel territorio del Nord Est.

Per la prima volta il 21 marzo 2019 sarà nel Triveneto e vedrà come piazza principale per la Giornata del 21 marzo la città di Padova.

Passaggio a Nord Est è un’occasione di riflessione e rilancio per tutto il territorio nazionale.

A partire dagli scambi economici, commerciali, culturali e sociali esistenti, che hanno prodotto ricchezza e prosperità, sappiamo essersi generata anche la possibilità di soggiorno per mafie e corruzione, diventati soggetti riconosciuti, anche se spesso inabissati.

Libera ha scelto questo territorio per stare vicino a chi, nel Nordest, non si rassegna alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere, e insieme per valorizzare l’opera di quelle numerose realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e associative, impegnate in una terra ricca, operosa, difficile e generosa, per il bene comune, per la dignità e la libertà delle persone.

Il percorso prevede tanti incontri in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia e in Veneto: occasioni di impegno, attivazione e costruzione di legame sociale.