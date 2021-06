Domenica tour FIAB sull’Altopiano di Asiago per ciclisti strong: 115 km con partenza da Isola

Percorso: 115 km totali

Difficoltà: difficile, per ciclisti allenati

Bicicletta: bici da corsa, e-bike con sufficiente autonomia

Ritrovo: ore 7:15 in piazza Isola Vicentina

Partenza: ore 7.30 direzione Marano Vicentino, Piovene, Meda, Seghe di Velo, ponte Schiri, ciclabile sinistra fiume Astico, Pedescala passando per contrà Pria, S.Pietro Valdastico, vecchia strada che porta a Castelletto, Rotzo, lago di Roana, Camporovere, Asiago, Turcio, Val Lastaro, Biancoia, Rubbio (pausa per uno spuntino).



Discesa verso Pradipaldo, Crosara, S.Luca, Marostica, Breganze, Levà, Villaverla, Isola Vicentina

Ritorno: nel pomeriggio

Accompagnatore: Zattra Gianpietro cell. 348 7020063

Per informazioni e iscrizioni: contattare l’accompagnatore

Raccomandazioni: bici in buono stato, camera d’aria di riserva, gomme gonfie, freni efficienti. Consigliato l’uso del casco.

Regole da rispettare per l’emergenza COVID

Per partecipare ad ogni escursione è necessario l’uso della mascherina, il distanziamento, presentare copia debitamente compilata dell’Autocertificazione (SCARICA IL MODULO).



È inoltre disponibile in visione l’Informativa per i partecipanti alle escursioni contenente il Protocollo di Autocontrollo COVID19 (LEGGI INFORMATIVA).