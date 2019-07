Domenica Summer Market a Campo Marzo

A seguito dell’esperienza positiva delle edizioni passate, con l’idea di far vivere a giovani, famiglie e appassionati una giornata di festa dall’atmosfera rilassata nello storico parco vicentino, domenica 14 luglio dalle 8 alle 21 a Campo Marzo a Vicenza si terrà la manifestazione “Summer Market”.

“La riqualificazione di Campo Marzo passa soprattutto per la rivitalizzazione. La sfida è riuscire a far rivivere la grande area verde facendo in modo che sia popolata e attrattiva per i cittadini in modo da riuscire a sottrarre al degrado una delle zone potenzialmente più belle della nostra città”- spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine.

L’appuntamento, realizzato da Associazione Centro Storico Città del Palladio in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive e di From Disco to Disco, presenterà un market che si svilupperà lungo viale Dalmazia, in cui più di 100 espositori proporranno arredi, abiti vintage, libri, handmade e remake, oggettistica, arricchito da un’area dedicata al relax e al ristoro. Inoltre, vi sarà uno spazio dedicato esclusivamente al collezionismo di vinili, curato dalla vivace realtà veneziana VENYL.

Non mancherà l’accompagnamento musicale: Buffa doc dj nella tarda mattinata selezionerà brani di accompagnamento dalle atmosfere vintage e, per tutto il giorno, sarà possibile portarsi i propri vinili e suonarli nell’impianto messo a disposizione con l’iniziativa “setiportivinilitelisuoni”.

Il modello a cui ci si ispira l’evento è il déballage, una tipologia di manifestazione, di nota tradizione francese, che si svolge in parchi, durante la quale gli espositori propongono i loro oggetti disimballandoli davanti agli occhi dei possibili acquirenti. Per informazioni e per prenotarsi per l’iniziativa “se ti porti i vinili te li suoni” 3496410654 / nonholetaeventi@gmail.com