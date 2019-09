Domenica “San Felice in Festa” e la strada diventa un palcoscenico

“SAN FELICE IN FESTA”, DOMENICA 22 SETTEMBRE LA STRADA E’ UN PALCOSCENICO!Per la giornata “Giornata verde” i commercianti della zona di San Felice invitano tutti i cittadini a partecipare alla festa all’aperto tra musica, danze, shopping

Domenica 22 settembre, in occasione della “Giornata Verde” indetta dal Comune di Vicenza, nell’area compresa tra l’intersezione di via Torino e via Ponchielli, ritorna la manifestazione San Felice in Festa.

L’evento è organizzato dai negozianti e gli esercenti della Sez. 6 di Confcommercio Vicenza, con il patrocinio del Comune di Vicenza e la collaborazione di Banca Mediolanum.

Per l’occasione in corso San Felice e Fortunato non si potrà circolare tra via Torino e Ponchielli dalle 9 alle 22. La Festa inizierà alle ore 10.00 e si concluderà verso le ore 20.00.Per il quinto anno consecutivo si rinnova così la proposta a tutti i cittadini di riappropriarsi della via e di vivere l’ambiente circostante trascorrendo una piacevole giornata all’aperto tra musica e intrattenimento per bambini e famiglie e tanto shopping. Un modo allegro e pacifico per gli abitanti e i negozianti della zona di occupare la strada principale, libera dal quotidiano traffico incessante, con gazebi, colori, music band, ballerine e indossatrici.

Protagonisti saranno, innanzitutto le 40 le attività che si posizioneranno con i loro stand lungo la via per l’esposizione e la vendita di prodotti. A loro si aggiungeranno i gazebo di alcuni hobbisti, con le loro creazioni artistiche e articoli unici fatti a mano. Per tutta la giornata la musica e balli (compresa la danza del ventre) faranno la festosa cornice, con i gruppi “Le Saracinesche” e i “Babata” e le danzatrici del ventre. Nel pomeriggio, spazio alle anticipazioni moda, con le sfilate dei negozi di abbigliamento “Le Particulier” e “Gran Galà” e i look di “Un diavolo per capello” – salone uomo e donna. Non mancheranno gli spazi e l’animazione dedicata ai più piccoli e nemmeno un percorso creato apposta per gli animali.

“Il programma è pensato per coinvolgere la partecipazione di un pubblico di tutte le età – dice Sabrina Salvarese, presidente da qualche mese della Sez. 6 Confcommercio – in più quest’anno l’evento si arricchisce di nuove collaborazioni e di tanto entusiasmo per creare una bella festa. Le band musicali sono state scelte perché sono una garanzia non solo di buona musica, ma anche per trascinare nei loro ritmi tutto il pubblico. Inoltre, le attività commerciali lungo tutta la via, anche in questa bella occasione, faranno il massimo per valorizzare al meglio quest’area del città”.