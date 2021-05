Domenica la Rossa di Marostica in piazza degli Scacchi… e non solo

Domenica “Rossa” a Marostica. A tingere la Città scaligera, però, non saranno le restrizioni, ma le ciliegie, le regine incontrastate del territorio, in stretta simbiosi con la cultura del luogo e, in particolare, con i piatti tipici della vicentinità.

“Siamo orgogliosi di questa Festa – spiega il presidente provinciale di Coldrietti Vicenza, Martino Cerantola – perché la ciliegia è uno dei simboli delle produzioni d’eccellenza vicentine. Un frutto che esprime tutta la cultura dell’area bassanese, dove la ciliegia si contraddistingue per una straordinaria qualità, universalmente riconosciuta. Ed attorno a questa i più autorevoli chef, anche contadini, hanno realizzato piatti colorati e pieni di sapore e raffinatezza”.

Il legame della Ciliegia di Marostica Igp con la storia ed il territorio, come si legge nel disciplinare del Consorzio di tutela, risale storicamente al 1400 e chiama ancora in causa la vicenda storica della partita a scacchi. Nel 1454 Taddeo Parisio, castellano e governatore della terra e castello nobile di Marostica, dopo la disputa della famosa partita che risolse la tensione che rischiava di sfociare in guerra, nel giorno delle nozze di sua figlia e della sorella, ordinò “che si mettessero a dimora in tutto il territorio delle piante di ciliegio a ricordo del fausto evento”. L’esistenza di un mercato delle ciliegie nella zona di Marostica, che si ripete annualmente dal 1950, conferma la vocazione del territorio per la coltura del ciliegio.

A sancire il sodalizio della Ciliegia di Marostica Igp con il territorio, è stata anche la trasmissione 1 Mag, che va in onda dopo Studio Aperto, e lo scorso 25 maggio è sbarcata nel Marosticense visitando le aziende del territorio, gli agriturismi e, soprattutto, le distese di ciliegi.

“La giornata di domenica sarà ricca di momenti di coinvolgimento dei visitatori – conclude il presidente Cerantola – pensati per gli appassionati della ciliegia, ma anche per le famiglie, che potranno toccare con mano questo prodotto della terra attraverso dei laboratori dedicati o incontrando i produttori, che illustreranno al meglio come consumarla a tavola per esaltarne il sapore e le proprietà”.



Programma 77a edizione – domenica 30 maggio 2021

In Piazza Castello dalle 8.30 alle 18.30