DOMENICA IMPIANTI APERTI AD ACQUE DEL CHIAMPO

Acque del Chiampo apre le porte Successo oltre le più rosee aspettative per il convegno che ha dato il via ai festeggiamenti per i 40 anni della messa in funzione del depuratore di Arzignano. L’incontro, che ha visto un tavolo di relatori di eccellenza – Gianmaria De Stavola , progettista dell’impianto, Daniele Refosco – Direttore della Depurazione della Società -, Per Grau, consulente dell’impianto, professore universitario – ha raccontato per oltre due ore la storia della depurazione nella valle del Chiampo, una storia che ha caratterizzato un modello imprenditoriale di eccellenza ed altrettanta efficacia da parte del sistema pubblica nell’accompagnare concretamente i successi delle aziende e dell’occupazione.

Moderati dal direttore del Giornale di Vicenza i relatori hanno raccontato 40 anni di sfide vinte e di sperimentazioni azzeccate “40 anni fa si aprivano le prime paratie ed iniziava questa avventura” – ha dichiarato il Consigliere Delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari – “una vicenda che ha saputo coniugare le esigenze della produzione con quelle della sostenibilità ambientale, una sfida da far tremare i polsi a chi all’epoca ebbe la lungimiranza di progettare un impianto da fantascienza per quei tempi. Inizia un percorso che durerà fino alla fine di quest’anno all’interno del quale abbiamo iniziative aperte alla cittadinanza, l’invito a scuole e cittadini a visitare l’impianto a maggio e le attività didattiche che abbiamo previsto per ottobre. La mostra poi, che si apre la settimana prossima, che racconta 40 anni di eccellenza. Vogliamo raccontare il passato ed il presente della nostra esperienza così particolare. Una grande responsabilità ma anche una bella sfida”

“Ho visto direttamente nascere questa iniziativa ed ho assistito alla scelta lungimirante degli attori dell’epoca di mettersi al lavoro sulla depurazione in anticipo rispetto alla legge Merli che l’avrebbe poi disciplinata” ha aggiunto il Presidente di Acque del Chiampo, Renzo Marcigaglia.

“Acque del Chiampo e il suo depuratore sono un esempio che anche il sistema pubblico può funzionare soprattutto nella delicatezza del rispetto ambientale” – dichiara il Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, Giorgio Gentilin – “servono investimenti, condivisione e la capacità che non si sta mai fermi e ci si evolve nel confronto con la produzione”

ai cittadini, alle famiglie, a chiunque voglia visitare l’impianto e conoscerne i 40 anni di attività, domenica 13 maggio dalle 9.30 alle 12.30 e, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.

Per chi vorrà approfondire il modello tecnologico e le tecniche di trattamento, individuate come Best Practice nel BREF (Documento di riferimento per le migliori tecnologie disponibili per l’industria conciaria) dall’Unione Europea, ci saranno visite guidate di mezz’ora per poter comprendere come avviene il ciclo di trattamento delle acque civili ed industriali. Alle 10.30 inoltre, è prevista l’inaugurazione della Mmostra che racconta 40 anni di depurazione i ad Arzignano, con l’esposizione di alcuni reperti come, ad esempio, il prototipo di una porzione dell’impianto in miniatura e diversi pannelli che descrivono la storia passata e l’attualità di un modello aziendale riconosciuto in tutto il mondo.

“La storia recente di Arzignano è anche la storia di questo impianto” – ha dichiarato il Consigliere Delegato, Andrea Pellizzari, – ”perchè questo Distretto lavora da sempre con la logica circolare della filiera. Quello che le teorie economiche hanno predicato negli ultimi decenni, qui è realtà grazie alla lungimiranza degli amministratori e imprenditori degli anni 60 e 70, che hanno previsto allora quello che per i tempi era fantascienza. Certo che l’impulso dato dall’allora nascente sensibilità ambientale ha stimolato e favorito questo processo, ben prima che le leggi imponessero una tutela ambientale; a questo proposito ricordiamo che i Crodaioli del Maestro e Poeta della Valle Bepi De Marzi cantavano negli anni ’70 “L’acqua xe morta” ed il compianto professor Antonio Boscardin, assieme ad alcuni giovani studenti e colleghi delle scuole medie, a partire dal 1974 mappava nei suoi “Appunti sull’inquinamento nella Valle del Chiampo” le numerose criticità ambientali.

Queste sfide sono state raccolte ed in gran parte vinte, oggi il torrente è vivo e la Valle è un patrimonio ambientale protetto e custodito, certamente questo non è un punto di arrivo, ma di nuove partenze per traguardi sempre nuovi e complessi. Non dimentichiamo, per esempio, gli sforzi profusi con investimenti e ricerca anche sulla recente ed articolata sfida dei Pfas, dove Acque del Chiampo ha fin dal suo esordio lavorato ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.”

“Il Distretto della Concia della Vallata produce il 56% del fatturato della pelle italiana e l’11% della pelle che si produce nel mondo” afferma il Consigliere Provinciale con Delega all’Ambiente e sindaco di Chiampo, Matteo Macilotti “ovviamente la sfida per il pubblico è rappresentato dal genio di chi ha investito nel depuratore e chi ha continuato ad investire per mantenere alte le garanzie di tutela ambientale in sintonia con le aziende che, per prime, credono nel valore dell’ambiente”

“Questo è un modello da seguire” conclude Luciano Vescovi, Presidente di Confindustria di Vicenza, “Arzignano crea valore nel rispetto dell’uomo, del territorio e dell’ambiente da anni. La conservazione del territorio ed il rispetto dell’ambiente appartengono da anni al patrimonio delle migliori aziende e questo sta avvenendo nel migliore dei modi”

Al termine dell’incontro sono state consegnate le targhe onorifiche agli ex Presidenti di Acque del Chiampo ed a due dipendenti che hanno percorso i 40 anni di storia del depuratore e che stanno per andare in pensione, oltre ad una pergamena ai consiglieri di amministrazione delle gestioni precedenti ed agli ex membri dei vari collegi sindacali.