Domenica a Vicenza la ‘Giornata del Benessere’

“Giornata del Benessere”, domenica 2 giugno in Borgo Santa Lucia e via Zambeccari

Domenica 2 giugno Borgo Santa Lucia ospita la “Giornata del Benessere”, un evento dedicato alla cura della persona che si propone di far conoscere al pubblico i piccoli segreti per stare bene e prendersi cura di sé, organizzato da Confcommercio, Comitato Commercianti di Borgo Santa Lucia e Via Zambeccari con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza. L’evento era stato programmato per domenica 12 maggio ma a causa del maltempo è stato posticipato.A partire dalle 10 effettueranno dimostrazioni delle loro attività: associazioni sportive, scuole di ballo, operatori olistici.Lungo il borgo ci sarà un mercatino di prodotti per la cura della persona dalla cosmesi naturale all’abbigliamento con tessuti biologici, sarà l’occasione per trovare il regalo perfetto per la Festa della mamma. Nell’area ristoro si potranno gustare prelibati risotti e squisite dolcezze.Il Gruppo Scout Vicenza 8 occuperà dell’animazione per bambini.Nei chiostri della chiesa di Santa Lucia verranno esposti disegni realizzati dai bambini delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 7.

Alle 18.30 nel salone dell’oratorio della parrocchia Araceli (Borgo Scroffa 14) presentazione del libro “Al di là dei ricordi” di Maria Fulvia Matteazzi e Mario Pavan, ed. Esca; interverrà Vincenzo Riboni.

Dal pomeriggio intrattenimenti musicali fino all’aperitivo di chiusura che verrà offerto dai Commercianti del Borgo.

Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa il 2 giugno dalle 7 alle 24 verranno chiusi alla circolazione Borgo Santa Lucia, da via Rodolfi-via Ceccarini a via Pasi, e via Zambeccari