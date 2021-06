Domani Zaia in visita a Vicenza

Nella giornata di domani, il Presidente di Regione, Luca Zaia, sarà in visita all’ospedale San Bortolo di Vicenza per inaugurare la nuova Centrale Operativa SUEM 118, oltre che lo scoprimento di una targa nell’atrio dell’ospedale a memoria di Fiancarlo Ferretto, ex Presidente della Fondazione San Bortolo, nonché per presentare l’attività del Centro Trapianti di Rene di Vicenza, che ha raggiunto i 1.000 trapianti eseguiti.

Con Zaia, ci saranno la dottoressa Maria Giuseppina Bonavina, Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica; Francesco Rucco, il sindaco di Vicenza; Claudio Ronco, Direttore dell’U.O.C. Nefrologia dell’ospedale di Vicenza.