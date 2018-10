Domani scuole riaperte tranne in alcuni Comuni

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Domani le scuola di Vicenza saranno riaperte dopo l’emergenza maltempo. Lo conferma il primo cittadino Francesco Rucco che ha seguito in prima persona le operazioni del COC (Centro Operativo Comunale) dopo l’allerta rossa che ha interessato anche il territorio cittadino.

Lo stesso vale le scuole della provincia di Vicenza ad eccezione di tre Comuni tuttora alle prese con gravi problemi legati al maltempo: Posina, Valdastico e Pedemonte. I sindaci dell’Altopiano di Asiago potrebbero disporre la chiusura in ragione delle problematiche legate al maltempo (strade interrotte, blackout, etc…)

In Veneto rimarranno chiuse anche le scuole a Jesolo, Eraclea, Fossalta di Piave, Musile di Piave e San Donà di Piave.

(Notizia in aggiornamento)