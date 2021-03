Domani sciopero nazionale degli autoferrotramvieri per 24 ore

Sciopero nazionale dei ferrotramvieri nella giornata di domani: lo hanno deciso le Segreterie Nazionali dei sindacati a seguito del fallimento nella trattativa sul rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro di Categoria e sulla chiusura economico del triennio appena riscorso. Lo sciopero durerà per tutto il giorno.

All’incontro odierno hanno partecipato le Segreterie Nazionali dei sindacati e le Associazioni Datoriali, per discutere sulla chiusura economica del triennio pregresso e l’effettiva apertura al rinnovo del CCNL di categoria. Tuttavia, l’incontro non ha avuto un esito positivo: i sindacati ritengono la posizione delle associazioni datoriali inadeguata per il triennio appena trascorso, accusando inoltre le suddette organizzazioni di star approfittando della situazione per sfruttare i sostegni economici previsti dal governo per il settore per favorire i bilanci delle aziende. L’esito negativo dell’incontro ha portato quindi alla proclamazione, da parte di tutte le Segreterie Nazionali delle varie entità sindacali, dello sciopero per 24 ore e su tutto il territorio nazionale.