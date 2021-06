Domani riaprono le piscine di Thiene

Con l’arrivo del caldo estivo quella dell’apertura delle piscine comunali di Thiene, prevista per le 12.00 di domani, martedì 15 giugno 2021, è proprio una gran bella notizia, molto attesa da quanti, dai bambini piccolissimi agli adulti, sono soliti frequentarla per fare sport o semplicemente per trascorrere qualche ora di benessere e svago piacevole.

È particolarmente soddisfatto Giampi Michelusi, assessore allo Sport, che in tutti questi mesi, nei quali il settore è stato pesantemente condizionato dalle misure anti Covid, non ha mai smesso di attivarsi per sostenere e verificare eventuali percorsi possibili a sostegno sia delle associazioni sportive sia di quanti praticano le discipline a vario livello. E le piscine comunali non potevano non essere tra le priorità dell’assessorato.

Spiega Michelusi: «Non è stato facile quest’anno essere puntuali con l’apertura a causa di svariati problemi che la concessionaria ha accusato, tuttavia un grande lavoro di mediazione, svolto in condivisione fra l’assessorato allo Sport e la straordinaria professionalità degli uffici preposti, hanno reso possibile questo grande risultato. Ringrazio Massimo Danese, direttore dell’impianto natatorio, per la puntuale collaborazione che ha contraddistinto questo difficile e delicato periodo».

Le piscine comunali ripartono, dunque, con tutte le attività corsistiche e di fitness in acqua nell’impianto scoperto.

I prezzi sono quelli consueti, anche per gli abbonamenti 10 ingressi, mentre un leggero aumento interesserà l’abbonamento stagionale e il Camp Baby, quest’ultimo attivo a partire da luglio, a motivo dell’allineamento con le prescrizioni che richiedono gruppi più ridotti per ogni insegnante.

L’accesso agli impianti è normato dalle norme vigenti per la prevenzione e il contrasto alla pandemia.

Per ogni più approfondita informazione è a disposizione la segreteria al numero di telefono: 0445 – 381866 negli orari dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 19.30, e nei giorni di sabato e domenica, dalle 9.00 alle 18.45.