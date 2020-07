Domani riaprono gli ultimi 13 parchi gioco e aree verdi recintate in città

Sarà completata domani, mercoledì 22 luglio l’operazione di riapertura in sicurezza di tutti i parchi gioco e le aree verdi recintate della città.

Con ordinanza firmata quest’oggi il sindaco ha infatti disposto la riapertura delle ultime 13 aree ancora chiuse.

Si tratta dei parco giochi di via Bassano, via Pittarini, via Scaramuzza, via Imperiali, strada Saviabona, via Brenta, via Stuparich e di Villa Lattes e delle aree verdi di via X Martiri, De Nicola, stradella della Rotonda, via Vigna e via F.lli Bandiera.

Come già accade in quelli riaperti con precedenti ordinanze, l’accesso è consentito solo ai minori di 14 e alle persone di età superiore ai 60 anni, oltre che a chi accompagna queste o persone con disabilità.

Chi accede a queste aree ha l’obbligo di monitorare le condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare e di accedere al parco solo in buono stato di salute; accedere con mascherina indossata a partire dai 6 anni di età; restare ad almeno un metro di distanza dalle altre persone ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi o non soggetti al distanziamento interpersonale; sedere sulle panchine rispettando il distanziamento sociale; dotarsi di liquido igienizzante per la pulizia frequente delle mani, in particolare all’entrata e all’uscita dal parco.

Sono inoltre vietati l’utilizzo dei servizi igienici e gli assembramenti.