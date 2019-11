Domani la presentazione dello Sportello Help Web Reputation agli studenti: contro il cyberbullismo

Domani al teatro comunale un incontro per gli studenti

Dopo aver incontrato già centinaia di studenti delle Province di Treviso e di Verona, arriva a Vicenza il progetto di informazione e formazione ideato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto con la collaborazione del Comune e dell’Ufficio Scolastico Regionale per far conoscere lo Sportello Help Web Reputation.

Si tratta di uno strumento gratuito a cui è possibile ricorrere per ottenere una forma di soccorso veloce e utile per chi ritiene che la propria reputazione sul web (la “web reputation”) sia stata compromessa o rischi di esserlo. In particolare, il progetto si rivolge agli studenti e ai loro docenti perché navigare sicuri sul web significa innanzitutto essere consapevoli dei rischi che si possono correre e dei rimedi a disposizione dei cittadini residenti in Veneto.

Martedì 26 novembre a partire dalle 9.30 ad ospitare l’incontro informativo-formativo sarà la sala del ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza.

Nell’arco di una mattinata i ragazzi e i loro insegnanti potranno apprendere da alcuni relatori esperti tra cui rappresentanti della procura della Repubblica e della questura, importanti nozioni che aiutano a combattere e sconfiggere il cyberbullismo, fenomeno tristemente diffuso tra i giovani, come ha dimostrato una ricerca condotta dallo stesso Corecom Veneto su un campione di cinquanta istituti di istruzione della Regione per un totale di 2400 studenti.

Non solo: agli interventi di carattere giuridico-tecnico-istituzionale si alterneranno momenti più leggeri, grazie alla componente di carattere artistico dell’evento, studiato appositamente per coinvolgere il più possibile i ragazzi e comunicare con loro attraverso un linguaggio semplice e chiaro, fatto anche di immagini.