Domani inizia il nuovo anno dell’Università Adulti Anziani di Arzignano

Pronto a partire l’anno accademico 2019/2020 dell’Università adulti/anziani di Arzignano una realtà nata nel 1988 dalla collaborazione tra il Comune di Arzignano e la Fondazione Università adulti/anziani, per offrire ai cittadini adulti un luogo per stringere nuove amicizie e per sviluppare il proprio interesse per la vita sociale.

È una scuola per vivere meglio, senza interrogazioni né esami, con corsi, seminari ed attività creative per stimolare la mente ed accrescere la curiosità.

Il tutto è organizzato con l’attenzione di fare del corsista un protagonista del proprio cammino formativo e successivamente un cittadino come tutti gli altri, con qualche cosa di specifico da dare. In una parola l’Università adulti/anziani si propone di ridare ai frequentanti, in un arco limitato di tempo, coscienza e nuova capacità di ruolo, a partire dalle ricchezze della loro età.

“Non è scontato che il nostro territorio offra ai propri cittadini un volano culturale come quello dell’Università Adulti Anziani” dichiara l’assessore al Sociale e vicesindaco Alessia Bevilacqua. “In questi trent’anni le fasce adulte della popolazione hanno potuto continuare a conoscere, mettersi in campo e soprattutto vivere una immancabile occasione per stare assieme. Mi auguro che anche nel 2019/2020 sia vasta ed entusiasta l’adesione come negli anni precedenti”.





L’inizio delle lezioni è previsto il 3 ottobre 2019.

Anche quest’anno i corsi saranno orientati a tutti i tipi di interessi. Sono previsti corsi su: Repubbliche della ex-Jugoslavia, Leggere il nostro tempo, Economia, Ebraismo, Storia europea, Civiltà della villa, Medicina, Egizi, Grandi scoperte, Letteratura: epica, Diritto.

Si terranno seminari su: Ricerca storica, Filosofia, Narrativa, Scrittura creativa, Interpretazione dell’opera d’arte, Bibbia, Viaggio in Italia

Si terranno LABORATORI su: Pittura (due livelli), Informatica, Degustazione olfattiva, Educare la voce, Coro, Teatro, Dizione

Non solo, è previsto un SEMINARIO SEMESTRALE SUL TERRITORIO ed a maggio è previsto un CORSO MONOGRAFICO con USCITE NEL TERRITORIO VISITE CULTURALI IN ITALIA E ALL’ESTERO.

Quest’anno la sede di Arzignano avrà l’onore di ospitare la 28a giornata Interuniversità il 7 marzo 2019.

Informazioni

Per ottenere informazioni ulteriori e per le iscrizioni, è possibile: – contattare la segreteria locale (via Cazzavillan, 20) ai cellulari 335 6793070 – 333 3823140 o via mail all’indirizzo uniarzignano@gmail.com – frequentare gli incontri introduttivi il 24 e 26 settembre 2019 – recarsi presso l’Aula magna “Fogazzaro” in corso Mazzini 85, dal 3 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle 17.30 – visitare il sito www.univia.it

Indicazioni utili

1. Le lezioni si tengono in tre bimestri intervallati fra loro, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle 17.30, presso l’Aula magna della scuola primaria “Fogazzaro” in corso Mazzini, 85.

2. Le iscrizioni sono aperte a tutti, senza limiti di età o di titolo di studio, secondo le modalità fissa – te annualmente dal Comitato lo – cale nel rispetto delle norme di sicurezza (cioè fino ad esaurimento dei posti disponibili in aula).

3.Agli iscritti è consentita anche la frequenza parziale ad alcuni corsi. Non è consentita, invece, la sola frequenza a seminari (attività di gruppo di 25 perso – ne, nelle quali si stimola la vita intellettuale, che è capacità di orientamento) e/o laboratori e attività complementari. Ogni corsista può frequentare un solo seminario.

4. L’Università, al termine di ogni anno, attesta la partecipazione a quanti hanno raggiunto i crediti sufficienti (18 crediti) e rilascia un “diploma di merito” alla conclusione del ciclo quinquennale (90 crediti).

5. La frequenza viene registrata tramite badge elettronico.

6. Ogni iscritto, dal momento dell’iscrizione, è coperto da assicurazione per infortunio e responsabilità civile (vedi sito www.univia.it).