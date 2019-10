Domani Alessandro Milan da Galla

Sabato 19 ottobre alle ore 11.30 in Libreria Galla1880 Alessandro Milan presenta il suo nuovo romanzo, Due milioni di baci (DeA Planeta). Giornalista, personaggio social e presidente dell’associazione “Wondy sono io”, dopo il successo di Mi vivi dentro (DeA Planeta), Alessandro Milan torna in libreria con un libro di emozioni, gioie e dolori, un racconto che ricorda l’importanza di prendersi cura ogni giorno delle persone che si amano. Il protagonista di Due milioni di baci, omonimo dello scrittore, perde la moglie prematuramente (proprio come accaduto a Milan con Francesca Del Rosso) e si ritrova a dover crescere da solo due figli quasi adolescenti, a volte ragazzi geniali, altre capricciosi e insofferenti. La situazione inizia a peggiorare quando Alessandro comincia ad avere paura di perdere anche la propria madre. Una paura forte, che riporta a galla ricordi d’infanzia e ferite dimenticate. Il suo passato sembra gridargli in faccia, cerca di insegnargli una lezione, così da regalargli la salvezza: non bisogna mai smettere di baciare chi ci sta accanto. Nei momenti più brutti, quello che manca sono proprio i baci, il contatto, la capacità di dirsi “ti voglio bene”, “ci sono”, “stringimi forte”. Baciando, si vive. Perché non c’è momento chiave della nostra esistenza che non sia segnato da un bacio. L’infanzia, costellata da quelli materni, così dolci e avvolgenti, e da quelli tra i genitori, a scandire le giornate in famiglia. L’inizio di una storia d’amore, magari chissà, mezzi ubriachi dentro una Renault Clio bordeaux, a notte fonda. L’ultimo saluto in ospedale, quando il mondo sembra crollare. La pace dopo un litigio coi figli, da sancire con un bacio di quelli che fanno il solletico al collo, sulle braccia, sulle gambe. Ma anche i baci mancati, quelli che hanno marcato una distanza, o il bacio di un Giuda che all’università ti ha rubato la fidanzata. Ripercorrendo questi istanti cruciali, Alessandro Milan racconta la quotidianità di un padre, ma anche di un uomo che a quarantotto anni è ancora figlio di una mamma che per la prima volta ha bisogno di lui. Amici vecchi e nuovi lo aiuteranno a risolvere i problemi pratici e a curare le ferite dell’anima. Con la grazia e l’intensità che sono il suo tratto distintivo, Milan torna a condividere la speciale normalità delle sue emozioni, del suo incespicare, e di una tenace voglia di riabbracciare nuovamente tutti i colori della vita.