Domani al via la prima edizione di veloCittà

Prende il via domani la prima edizione di veloCittà, il festival della bicicletta e della mobilità ciclabile. Il festival prenderà il via domani a Campo Marzo, con la partecipazione di ben 12 realtà promotrici.

Il sogno che anima le dodici associazioni è quello di avere una città sempre più a misura di bicicletta, dove le persone potranno pedalare tra i quartieri per andare a lavoro, a scuola, a fare la spesa, ma anche fare sport ed escursioni.

Dal 16 aprile ad oggi – inizio della rassegna ‘Aspettando veloCittà – sono trascorsi oltri due mesi. Nel frattempo, ci sono stati nove eventi on-line con 21 ospiti dalla città, dalla regione e da piu’ lontano (in media circa 700 visualizzazioni ad evento). E poi pedalate in compagnia e anche la bellissima mostra di bici d’epoca ‘Un passato che ispira’, ancora visitabile al Museo Archeologico Naturalistico di Contrà Santa Corona e organizzata in collaborazione con il Comune di Vicenza. Grazie al supporto di partners istituzionali e il tam tam di associazioni e simpatizzanti sono stati coinvolti cittadini da Vicenza e non solo. Ognuno per un motivo differente, ma condividendo le ragioni degli altri, si é continuato a parlare di bicicletta, ascoltando testimonianze diverse ma uguali nel saper trasmettere semplicità ed entusiasmo.

Cos’è veloCittà?

“veloCittà – spiegano Enrico Bisogno e Paolo Zancan, i due ispiratori di questo festival – vorrebbe essere un regalo e una fonte di ispirazione, una serie di momenti che ci facciano riscoprire come la nostra città, il nostro ambiente ma anche le nostre relazioni sociali sarebbero migliori se le nostre strade si riempissero sempre più di biciclette. Il 27 giugno a Campo Marzo, per 12 ore – dalle 9 alle 21 – quest’angolo della città offrirà un assaggio della Vicenza dove vorremmo vivere tutti i giorni, quella in cui i bambini possono giocare in bici per strada, le famiglie pedalare tranquillamente e tutti usare la bici per fare sport, esplorare il nostro bel territorio o semplicemente per spostarsi tra quartieri.”

25 gli eventi di domenica 27 giugno

Sono oltre 25 le attività offerte dal programma di veloCittà la prossima domenica: dal corso rapido per chi ancora in bici non ci sa andare fino alle belle uscite sui colli, in bici da strada o in mountain bike, anche con professionisti del ciclismo. Ci saranno poi laboratori di bici-meccanica, circuiti di abilità, spettacoli a due route, un torneo di bike-polo e giochi a tema bicicletta. Non mancheranno momenti di riflessione e dibattito, volti a scambiare idee e identificare proposte per realizzare la veloCittà. Le tante esposizioni offriranno nuovi prodotti e ancora idee per la mobilità ciclabile. Senza dimenticare la pedalata inaugurale – alle 9:15 – per colorare le strade della città di tante bici. Per tutto il giorno lo stand Bici&Cibi – gestito dalla Bottega di Nonna Papera – offrirà fresco ristoro per ciclisti affamati e assetati.

Indagine: i bambini di Vicenza vogliono andare a scuola in bici

“Sappiamo che ci sono degli ostacoli all’utilizzo quotidiano della bicicletta – riflettono Zancan e Bisogno – ma con questa giornata vogliamo lanciare un forte messaggio – positivo e propositivo ! – che ciascuno di noi può fare la propria parte. A cominciare da noi cittadini e cittadine, con i nostri comportamenti quotidiani, e poi le scuole, gli uffici, le aziende e, ovviamente, le amministrazioni locali. Vediamo un enorme interesse per la bicicletta, a cominciare dai più piccoli. Abbiamo compiuto una indagine pilota in una scuola primaria di Vicenza: il 67% dei bambini ha indicato che si reca a scuola in automobile e il 9% in bicicletta. Gli stessi bambini, alla domanda “Come vorresti venire a scuola domani?” hanno invece risposto “In bicicletta!“ per il 61% mentre solo per il 10% degli intervistati ha confermato l’automobile come mezzo preferito. Sono indicazioni dai nostri piccoli concittadini che ci danno speranza ma dovrebbero anche interrogarci tutti.”

Sono 12 le realtà associative che promuovono veloCittà

Anna Pilastro, presidente di FIAB Vicenza, e Marco Galla (suo predecessore) ricordano che “vi sono 12 associazioni cittadine che hanno sposato con entusiasmo veloCittà e hanno lavorato per mesi alla sua organizzazione. Lavorare tutti insieme per questo progetto é stato bellissimo, speriamo sia l’inizio di un percorso ben più lungo. La bicicletta accomuna persone e gruppi che hanno magari radici diverse ma che hanno tutti voglia di impegnarsi per una città più vivibile, bella e sorridente!”

“Vedere tante associazioni lavorare insieme per un obiettivo comune – concludono i promotori – e già di per sé un bel risultato. Tutte insieme partecipano convintamente a questa alleanza per le due ruote, sognando che Vicenza diventi un punto di riferimento e, perché no, un modello da imitare per la mobilità ciclabile. Già, perché no?”

Queste le associazioni promotrici di veloCittà: Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) Vicenza, Legambiente Vicenza, WWF Vicenza-Padova, Federciclismo Vicenza, Scuola Berica Mountain-Bike, Vicenza Bike Polo, ACS (Attività Sportive Confederate) Vicenza, Cicletica, AGESCI Zona Vicenza Berica, CSI (Centro Sportivo Italiano) di Vicenza, la Cooperativa Insieme e la neonata civi&co.

I patrocinii e i partner

Il festival veloCittà è patrocinato dal Comune di Vicenza, la Regione Veneto, la Provincia di Vicenza, e la Federazione Ciclistica Italiana.

Sono molte le realtà economiche che hanno deciso di supportare veloCittà e che ringraziamo:

Trenitalia, Viacqua, Società Vicentina Trasporti, Girolibero, Palladio Group, Officine Meccaniche Zanetti, Morato Pane, Saby Sport, Ferplast, Bottega di Nonna Papera, Fuori di Zucca, AGENDO, 50 e Più, Ottica Piccolo, Isibike, Cicli Fortuna, Volchem, Carraro Caffè, Tiffany, il PomoDoro.

Saranno presenti inoltre altre realtà del mondo del volontariato come la FIDAS, donatori di sangue della provincia di Vicenza.

Il calendario completo degli eventi é consultabile sul sito www.velocitta.it (notizie e aggiornamenti si troveranno anche sulle pagine Facebook e Instagram).