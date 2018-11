DOLOMITI – Da domani Skipass Cortina: e arriva la neve

L’inverno è alle porte e Skipass Cortinasi prepara per il periodo più amato dell’anno aprendo eccezionalmente gli uffici di via Marconi 15 a partire da martedì 20 novembre. Un’iniziativa sicuramente di buon auspicio per un inverno carico di neve, divertimento e adrenalina, e l’occasione per acquistare un abbonamento stagionale in anticipo e pregustare le tante giornate sugli sci che regalerà la stagione 2018-2019.

Per i più giovani, gli allievi e gli studenti delle scuole della provincia di Belluno il consorzio ha in serbo degli sconti sugli abbonamenti stagionali. L’offerta è valida per i bambini della scuola dell’infanzia (50 euro), della scuola primaria (100 euro), della scuola secondaria di 1° grado (150 euro) e della scuola secondaria di 2° grado (200 euro). E se i genitori accompagneranno i figli, avranno diritto anche loro a uno sconto di 50 euro ciascuno sul prezzo d’acquisto dello skipass stagionale di valle.

Nel frattempo, nell’attesa della prima neve, è già iniziato l’innevamento programmato per preparare al meglio le piste che accoglieranno tutti gli appassionati di sci in questa stagione invernale che a Cortina sarà ricca di novità.

Le piste Col Druscié A e B, in attesa dei Mondiali del 2021, sono state allargate e dotate di un nuovo e moderno sistema di innevamento programmato. Anche la bellissima Olympia delle Tofane, fra le storiche piste della Coppa del Mondo al femminile, è stata migliorata, per garantire una maggiore sicurezza. Infine, quest’anno a Cortina ci sarà una pista nera in più, la Scoiattolo nella ski area Faloria.

Fra le novità gourmet della stagione, da non perdere le coccole del nuovo Masi Wine Bar al Druscié, costruito e allestito sotto la terrazza del rinomato Ristorante Col Druscié in collaborazione con l’azienda vinicola Masi di Verona, e lo Chalet Tofana, in località Lacedel ai piedi della seggiovia Gilardon Roncato, che sarà curato e gestito dalla regia di uno chef stellato.

Gli uffici Skipass Cortina sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30.