Documenti falsi e truffa di Rolex: un arresto e due denunce nel Vicentino

Nel pomeriggio di mercoledì 16 giugno, i carabinieri della Stazione di Marostica, hanno arrestato Emanuele DE SIMONE, nato a Napoli il 24 luglio 1997, pregiudicato, per i delitti di documenti falsificati e truffa aggravata in concorso con G.D.S., 32enne italiano pregiudicato, che è stato denunciato.

L’attività di polizia giudiziaria aveva inizio lo scorso maggio quando presso quel comando stazione, è arrivata la telefonata di un cittadino che riferiva che dopo aver posto in vendita un orologio Rolex sulle varie piattaforme online, è stato contattato da un uomo, residente in un’altra provincia, con chiaro accento napoletano.

L’interlocutore si dimostrava interessato all’orologio e accettava senza trattare sul prezzo (oltre 10mila euro) nonostante fosse ben superiore al valore di mercato, cosa che lo insospettiva alquanto tanto che iniziava a fare domande che dopo un po’, portavano il potenziale acquirente a rinunciare alla trattativa con una banale scusa legata ai vaccini anti-covid.

Mentre i carabinieri approfondivano gli accertamenti, lo scorso 9 giugno, sempre nel comune di Marostica, è stata consumata una truffa avente ad oggetto un Rolex da 11.000 Euro. Nella circostanza, un uomo, aveva consegnato un assegno circolare al venditore, che prima di consegnare l’orologio, ha fatto eseguire dalla propria banca delle verifiche e solo dopo aver ricevuto la conferma dall’impiegato della banca dell’acquirente, circa la bontà del titolo di pagamento, consegnava il Rolex.

Solo il giorno successivo si scopriva che per tutto il giorno 9 giugno 2021 l’istituto di credito dell’acquirente era rimasto completamente isolato dalla linea telefonica e pertanto non erano stati loro, a dare la benemissione dell’assegno in questione che, dai successivi accertamenti, risultava contraffatto/clonato. (continua)

Il 14 giugno, il comando carabinieri di Marostica è stato contattato nuovamente dal cittadino che si era fatto avanti a maggio il quale riferiva di essere stato nuovamente contattato per la compravendita del suo Rolex, sempre dallo stesso interlocutore. A questo punto, concordata la modalità di acquisto, i carabinieri si sono posizionati nelle immediate vicinanze dell’istituto di credito scelto dalle parti per lo scambio, da dove potevano monitorare la situazione. Dopo l’incontro, acquirente e venditore sono entrati in banca dove il cassiere ha contattato telefonicamente l’istituto che emetteva l’assegno circolare e, parlando con una impiegata, non veniva concessa la benemissione dell’assegno ma proprio in quel frangenti la linea cadeva. Il cassiere riprovava e parlando stavolta con un uomo, questi confermava la benemissione dell’assegno in questione e la sua negoziabilità. A tal punto, veniva ceduto l’orologio al compratore che pretendeva, prima di uscire, di staccare la matrice dall’assegno come controprova dell’avvenuto pagamento, a scanso di future eventuali contestazioni. Non appena usciva dalla banca, l’uomo si è diretto di fretta verso l’auto dove lo aspettava il complice, ma sono stati entrambi bloccati dai militari presenti che recuperavano la scatola con l’orologio oggetto di truffa, procedendo a perquisizione personale nella cui circostanza, rinvenivano una carta d’identità ed una patente di guida che riportavano la foto del soggetto che deteneva i documenti. Capito di essere stato scoperto, ha ammesso che entrambi i documenti erano falsi e declinava le sue generalità. Il secondo soggetto, è stato invece subito riconosciuto dai militari operanti come l’autore della truffa perpetrata il 09 giugno 2021, poiché disponevano di una foto a colori fornita dalla vittima.

Condotti entrambi presso gli uffici di Marostica, DE SIMONE Emanuele veniva arrestato e su disposizione del Sostituto Procuratore Angelo Parisi, magistrato di turno, veniva associato presso la casa circondariale “San Pio X” di Vicenza in attesa di convalida, mentre il complice veniva deferito in stato di libertà e rimesso in libertà