“Dobbiamo controllare l’acqua” e derubano due famiglie

Doppio furto ieri a Vicenza da parte di sedicenti tecnici dell’acqua che hanno preso di mira persone anziane. In entrambi i casi le volanti della Polizia di Stato sono state chiamate sul posto qualche ora dopo il furto, quando le vittime si sono rese conto di essere state derubate.

Il primo episodio è accaduto intorno alle 10 nella zona di viale Trieste, dove una donna di 84 anni ha aperto la porta ad un uomo che si era presentato davanti al portoncino di casa. L’anziana si trovava sul terrazzo ed ha visto un individuo all’ingresso che chiedeva di entrare per controllare l’acqua, chiedendo dove fossero i contatori. L’anziana ha riferito che si trovavano al piano terra e l’individuo ha chiesto di entrare in casa per controllare il flusso dell’acqua dai rubinetti.

Una volta in cucina ha chiesto all’anziana di aprire e chiudere ripetutamente il rubinetto. A quel punto è entrato in azione un complice. Un secondo individuo, infatti, trovando la porta aperta si è portato in camera da letto e ne è uscito con una cornice in mano ed un orologio rotto appartenenti alla signora, riferendo di averli trovati poco lontano e che probabilmente un ladro si era introdotto nell’appartamento. I due, dall’aspetto rassicurante e vestiti in modo ‘sportivo e ordinato’ (come ha riferito successivamente la signora) hanno chiesto dove tenesse gli oggetti di valore per controllare se il presunto ladro li avesse asportati.

A quel punto la donna ha estratto una cassettina metallica dall’armadio, contenente monili. Uno dei due ha quindi preso la cassettina appoggiandola all’interno di un mobile e dicendo alla donna di non toccarla poiché i carabinieri avrebbero dovuto prelevare le impronte digitali. Si sono poi dileguati e solo dopo un po’ di tempo l’anziana si è accorta di essere stata derubata. Consistente il bottino (da quantificare). Sono stati prelevati tre orologi in oro, bracciali, anelli e orecchini.

Un paio d’ore dopo episodio analogo in via Legione Antonini, dove è stata derubata una coppia di anziani. Dalla descrizione fornita dalle vittima, i ladri sarebbero gli stessi di viale Trieste. In questo caso uno dei ladri ha intercettato per strada la vittima, un uomo di 84 anni, riferendo di essere tecnico dell’acqua. Ha fatto in modo di farsi accompagnare all’interno dell’abitazione, dove si trovava la moglie di 81 anni. L’uomo ha chiesto di controllare il rubinetto. Nel frattempo il complice si è introdotto nell’appartamento, ha prelevato alcuni oggetti di proprietà della coppia, per poi uscire e ripresentarsi all’uscio con gli oggetti in mano. Ha riferito alla coppia di averli trovati poco lontano e che probabilmente un ladro si era introdotto nell’appartamento. Ha quindi usato la stessa tecnica usata in viale Trieste e anche in questo caso le vittime hanno controllato se i monili fossero stati asportati, rivelando così la loro posizione. Una volta che i due presunti tecnici si sono allontanati, gli anziani si sono accorti di essere stati derubati. Da quantificare l’entità del furto.