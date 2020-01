Dj veronese in manette: in auto con pastiglie di ecstasy

Droga in macchina dopo la festa per l’Epifania: in 5 sono stai fermati all’alba della scorsa notte a Padova, dopo un contest tra deejay: e proprio un deejay è stato trovato in possesso di 23 pastiglie di ecstasy. A finire in manette il veronese Elia Pirona, in arte Dj Elia Nes. Il controllo è avvenuto nel piazzale della Stazione di Padova dove i poliziotti hanno notato una Fiat Uno con a bordo cinque persone.

Nei guai è finita anche la conducente veronese di 39 anni, trovata in possesso di marijuana e per questo segnalata alla prefettura come assuntrice.

Addosso al dj, residente a Trieste, sono state trovate 23 pasticche di ecstasy oltre a circa 220 euro in contanti, che gli sono valsi l’arresto per detenzione a fini di spaccio.

Per il triestino è stato è stata disposta l’immediata liberazione poiché non è gravato da precedenti per spaccio. La conducente di 39 anni, di origine friulana, è stata invece trovata in possesso di cinque grammi di marijuana venendo quindi segnalata alla prefettura come assuntore di stupefacente, oltre ad aver subito il ritiro della patente.