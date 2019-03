SIGARETTA IN AUTO? MAI PIÙ!

E’ in arrivo il divieto di fumare in auto. Chi è rimasto alla legge Sirchia del 2003 si dovrà infatti aggiornare. La bozza del nuovo Codice della Strada in discussione nella Commissione Trasporti della Camera prevede una notevole serie di novità, tra cui il divieto di fumo alla guida anche in assenza di donne in stato di gravidanza e minori. Ne parliamo con Sergio Maistrello di Ready2Go. Servizio di Paolo Usinabia.