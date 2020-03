Divieti di spostamenti: denunciato mentre lava l’auto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Le volanti della polizia di Stato di Vicenza ha denunciato due persone per inosservanza del divieto di spostamento in assenza di giustificati motivi nelle ultime 24 ore.

Il primo episodio è avvenuto in un autolavaggio di viale Serenissima. Gli agenti delle volanti hanno trovato un vicentino, B.C. di 42 anni, intento a lavate l’auto mentre poco prima dell’1 fra viale Milano e viale Mazzini è statao trovato un uomo ubriaco disteso sulla strada. Si tratta di un cittadino indiano S.R. di 32 anni regolare sul territorio nazionale ma privo di documenti d’identità. Denunciato per l’inosservanza e violazione del decreto e sanzionato per ubriachezza molesta.