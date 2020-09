“Distillerie aperte” rimandata al 2021

Da oltre vent’anni per gli appassionati di distillati e in generale dei prodotti tipici del territorio “Distillerie Aperte” è un evento da non perdere, tradizionalmente in programma la prima domenica di ottobre, ma quest’anno la manifestazione non si terrà: l’appuntamento con la grande tradizione della grappa vicentina e con i segreti della sua produzione è infatti rimandato al 2021.

La decisione è stata presa per motivi precauzionali da Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio, che organizza la manifestazione in collaborazione con Confartigianato Imprese Vicenza. Il grande successo dell’evento, che ogni anno attira oltre 10 mila visitatori, avrebbe infatti reso molto difficile garantire il distanziamento sociale all’interno delle distillerie.

Per “Distillerie Aperte” si tratta comunque solo di un arrivederci al prossimo anno, quando si auspica che ci siano le condizioni per tornare a proporre il tradizionale format basato su visite guidate nelle distillerie del territorio e degustazioni guidate. Tanto più che il prossimo anno ci sarà una ricorrenza molto importante: nel 2021 infatti “Distillerie Aperte” festeggerà i 25 anni dalla prima edizione.