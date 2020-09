Disperso cercatore di funghi nei boschi di Campolongo

Alle 16.30 circa di ieri il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per il mancato rientro di un cercatore di funghi al Rifugio Campolongo. Partito questa mattina alle 7.30 assieme al fratello, dal quale si è poi diviso, L.L., 58 anni, di Arzignano, che è stato visto l’ultima volta in direzione di Malga Fratte e non ha con sé il cellulare, era d’accordo di ritrovarsi a mezzogiorno. Quando non si è presentato all’appuntamento, il fratello lo ha cercato per un po’, poi ha fatto scattare l’allarme. Al momento stanno partecipando alla ricerca sei soccorritori di Asiago e 9 di Arsiero, questi ultimi in arrivo parte a Campolongo, parte in perlustrazione lungo il sentiero che da Cingella porta a Malga Fratte. Sono presenti inoltre i Carabinieri forestali e due istruttori nazionali del Cnsas con due cani molecolari, provenienti dal corso che si sta svolgendo in questi giorni tra Gallio e l’Altopiano.