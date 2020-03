“Disinfestazioni con elicotteri nelle città come in Cina”: ennesima bufala

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

“Disinfestazioni con elicotteri in tutta la città”, ma si tratta di una bufala. Qualcuno, approfittando di paura e incertezza dilaganti, sta facendo correre su web, social e cellulari notizie false.

Ecco il testo del messaggio che, dalle prime ore di questa mattina, sta rimbalzando continuamente su diverse chat di WhatsApp: “Dalle ore 11 di questa sera e fino alle ore 5 del mattino faranno disinfestazione con gli elicotteri in tutta la città come c’è stato in Cina”.

Con anche un “consiglio utile” in chiusura: “Quindi stasera ritiriamo biancheria e per chi possiede animali farli entrare. Fate girare sms”.

Ovviamente si tratta di una notizia falsa e priva di fondamento e invitiamo chiunque la riceva a segnalarlo al mittente e a non inoltrarla ad altri. Qualunque informazione veritiera relativa al Covid-19 viene rilasciato direttamente dalle autorità competenti.