Discoteche: il primo luglio si torna a ballare?

Le discoteche vanno verso la riapertura: dopo gli incontri positivi tra governo e gestori dei locali notturni, si sono espressi, in favore di questa tesi, anche infettivologi, epidemiologi ed esperti del ministero della Salute: con l’arrivo del green pass il primo luglio si potrebbe tornare a ballare.

Scongiurate le possibili azioni del movimento sindacale, il Silb, con cui pare si sia arrivati all’accordo. L’importante è elaborare un protocollo per riaprire in sicurezza: soprattutto, capire quali saranno le norme relative alla capienza, all’uso delle mascherine e sull’eventuale mantenimento del distanziamento sociale. La proposta dei gestori sarebbe di rendere obbligatorie le mascherine per accedere ma che si possano togliere per ballare.

Il Comitato tecnico sanitario si muoverà e dovrebbe dare risposta probabilmente entro i prossimi due giorni, con la data della riapertura ideale al momento fissata per il primo luglio.