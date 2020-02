Disattende le prescrizioni dell’affidamento in prova: arrestato

Nella mattinata di ieri i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno rintracciato ed arrestato, nell’area cittadina di via Araceli, D.E., 48enne originario di Thiene.

L’uomo, destinatario di un cumulo pena per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, per il quale doveva scontare un anno e dieci mesi di reclusione, era stato ammesso, nei giorni scorsi, dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona, alla misura alternativa dell’affidamento presso una comunità di Schio, dalla quale però si allontanava senza alcuna autorizzazione.

L’Autorità Giudiziaria ha pertanto disposto la sospensione della misura alternativa ed il conseguente provvedimento di carcerazione.

Rintracciato in città dai Carabinieri, il 48enne è stato quindi arrestato e condotto al carcere di Vicenza.