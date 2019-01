Disastro di Campiglia, il sindaco: “Non aprite le finestre, vicino a titolare e dipendenti”

(P.U.) – Abbiamo intervistato il sindaco di Campiglia dei Berici, Massimo Zulian, mentre nella zona artigianale del paese sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del devastante rogo che ha colpito, dalle 12.30, l’azienda Euganea Pannelli di via Pilastri. Dal luogo si sta alzando una spaventosa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. “La situazione è per ora sotto controllo -ci dice- anche se ci vorrà parecchio tempo per spegnere del tutto e mettere in sicurezza l’are. Si tratta di materiale infiammabile in grande quantità. Abbiamo chiesto alle ditte vicine all’Euganea di aiutare le operazioni di messa in sicurezza, portando muletti sul posto per sgomberare quanto più materiale possibile.

Per quanto riguarda la nube ci è stato detto dall’Arpav che, fortunatamente, non essendoci vento, si sta alzando in verticale e non si sta disperdendo in basso. L’Arpav ha posto delle centraline di rilevamento in paese come anche a Sossano e altri paesi vicini al fine di rilevare la qualità dell’aria. Per ora non esiste alcuna prescrizione urgente, ma dovremo valutare domani le polveri di ricaduta e ho già diramato una nota con la quale invito la cittadinanza a non aprire le finestre e di non inalare aria dove la nube insiste.

Ho avuto modo di incontrare il proprietario dell’azienda che era molto scosso -continua Zulian- e a quanto pare non vi è ancora una spiegazione all’incendio che sembrerebbe accidentale. Fortunatamente l’azienda era ormai vuota perché i dipendenti, circa una quindicina, si erano allontanati per la pausa pranzo. Ad accorgersi dell’incendio sono stati la moglie ed i figli del proprietario che stavano chiudendo l’azienda.

E’ un vero e proprio disastro ed esprimo la mia vicinanza al titolare e ai dipendenti. Un evento del genere mette in ginocchio qualsiasi attività. Per le famiglie dei lavoratori è un dramma”