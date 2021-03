Disagi al Pala Angarano: l’Ulss7 studia il trasferimento al Pala 2

In relazione ai disagi per tutti coloro che dovevano essere vaccinati ieri avvenuti al Pala Angarano, il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza annuncia immediati provvedimenti:

«Ci scusiamo con i cittadini per i ritardi. L’incremento della campagna di vaccinazione, se da una parte rappresenta un fondamentale risultato, dall’altra ha evidenziato i limiti già raggiunti dall’attuale collocazione del Punto di Vaccinazione al Pala Angarano. Per questo motivo già nella giornata di oggi con l’Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa abbiamo concordato sulla necessità di procedere quanto prima con il trasferimento al Pala 2, che ci garantirà spazi più ampi e quindi la possibilità di gestire gli attuali, elevatissimi afflussi di persone in modo più ordinato. Ancora una volta devo quindi ringraziare l’Amministrazione Comunale di Bassano per il grande supporto e disponibilità che ci sta dando. Il trasferimento non potrà essere immediato: avverrà dopo Pasqua, ma anche su questo accelereremo al massimo i tempi».