Dirty Dancing arriva a Bassano

ARRIVA A BASSANO “DIRTY DANCING – THE CLASSIC STORY

ON STAGE” E APRE LA RASSEGNA DEL PALABASSANO2

(Bassano del Grappa VI – 29.10.2018)

Dopo aver fatto ballare le platee di tutto il mondo, domenica 11 novembre (ore 21.00) lo spettacolo dei record “Dirty dancing – The Classic Story On Stage” apre la rassegna 2018-2019 del PalaBassano2 di Bassano del Grappa (VI).

In cartellone 5 appuntamenti, organizzati da DalVivo Eventi: il programma verrà annunciato a breve.

“Dirty dancing – The Classic Story On Stage” è lo spettacolo teatrale tratto dal film cult del 1987 con Patrick Swayze, Nei suoi vari debutti internazionali, ha registrato mesi e mesi di tutto esaurito e incassi record.

La versione italiana è diretta dal regista Federico Bellone.

Al pari del film, “Dirty dancing – The Classic Story On Stage” è diventato ormai un classico anche come musical in versione teatrale: uno spettacolo da vedere e rivedere, vivendone ogni volta tutte le emozioni e la magia direttamente in sala, facendosi contagiare dall’allegria e dal romanticismo di una storia senza tempo.

STORIA

È l’estate del 1963 e la diciassettenne Frances “Baby” Houseman sta per imparare una grande lezione di vita. In vacanza con la famiglia, immersa nella sonnacchiosa atmosfera di un resort di montagna, la ragazza un giorno entra negli alloggi del personale dov’è in corso una festa scatenata e nota il bravissimo (e bellissimo!) giovane maestro di danza Johnny. È l’inizio di una metamorfosi che trasformerà Baby in una donna, portandola a scoprire la forza dei sentimenti più veri e a trovare il coraggio per l’affermazione di sé: nessuno potrà metterla in un angolo, nessuno potrà impedirle di abbandonarsi alla passione e all’amore.

Dirty Dancing ha fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo prima al cinema e poi a teatro, diventando uno dei musical più amati di sempre. Balli sexy e canzoni cult entrate di prepotenza nell’immaginario collettivo di intere generazioni – da (I’ve Had) The Time of My Life a Hungry Eyes – sono gli ingredienti di questo spettacolo dalla vitalità travolgente. I celebri successi che compongono la colonna sonora dello spettacolo sono tutti suonati dal vivo da una mini orchestra.

Eleanor Bergstein, autrice del film e dello spettacolo teatrale originale, ha affiancato il team italiano nella ricerca del cast, proprio a garanzia della bravura degli attori e della qualità dello spettacolo che, in ogni parte del mondo in cui viene rappresentato, deve mantenere le caratteristiche originali.

“DIRTY DANCING – THE CLASSIC STORY ON STAGE”

di Eleanor Bergstein

adattamento Alice Mistroni

coreografie Gillian Bruce

scene Roberto Comotti

disegno luci Valerio Tiberi

disegno suono Armando Vertullo

costumi Marco Biesta, Marica D’Angelo

supervisione musicale Simone Giusti

regia Federico Bellone

CAST

Sara Santostasi – Frances “Baby” Houseman

Giuseppe Verzicco – Johnny Castle

Federica Capra – Penny Johnson

Simone Pieroni – DR. Jake Houseman

Mimmo Chianese – Max Kellerman

Claudia Cecchini – Lisa Houseman

Rodolfo Ciulla – Neil Kellerman

Samuele Cavallo – Billy Kostecki/Ensemble

Renato Cortesi – Mr. Schumacher

Russell Russell – Tito Suarez

Antonio Catalano – Ensemble/Robbie Gould

Loredana Fadda – Ensemble/Elizabeth

Sonia Lynn Jamieson – Ensemble /Vivian Pressman

Giulia Patti – Ensemble

Daniela Ribezzo – Ensemble

Paky Vicenti – Ensemble

l debutto assoluto di “DIRTY DANCING – THE CLASSIC STORY ON STAGE” avviene il 18 novembre del 2004 al Theatre Royal di Sydney (Australia), a cui segue un tour nazionale sia in Australia che in Nuova Zelanda registrando 18 mesi di tutto esaurito.

Una nuova produzione debutta ad Amburgo al Theater Neue Flora nel marzo del 2006, ottenendo la più alta prevendita europea di sempre. Record bissato, ad ottobre 2006, nel West End con il debutto londinese all’Aldwych Theatre, con un incasso in prevendita di 11 milioni di Sterline e sei mesi di tutto esaurito. Dirty Dancing debutta successivamente a Berlino nell’aprile 2009 registrando la più lunga serie di date nella storia del Potzdamer Platz Theatre, fino a novembre 2010.

Dopo il primo tour in Inghilterra, lo spettacolo ritorna a Londra per un’intera stagione al Piccadilly Theatre, iniziando successivamente una nuova tournée con debutto a Bristol nel marzo 2014.

Dirty Dancing va in scena nel mondo anche a Toronto (Canada), Utrecht (Olanda), Boston, Chicago (USA) e, in tutto il Nord America, per arrivare poi a Johannesburg e Cape Town in Sud Africa. In Italia lo spettacolo ha debuttato nel 2014 al Teatro Nazionale di Milano, dove ha registrato il record di incassi per un musical con oltre 115.000 presenze nei primi 3 mesi di rappresentazione. Ben 8.000 persone hanno inoltre assistito alla speciale rappresentazione all’Arena di Verona nell’agosto del 2015.

BIGLIETTI

POLTRONISSIMA interi € 43,00 + € 6,00 d.p. – ridotti € 20,00 + € 3,00 d.p.

PLATEA interi € 35,00 + € 5,00 d.p. – ridotti € 20,00 + € 3,00 d.p.

TRIBUNA CENTRALE interi € 30,00 + € 4,50 d.p. – ridotti € 15,00 + € 2,00

TRIBUNA LATERALE interi € 25,00 + € 4,00 d.p. – ridotti € 15,00 + € 2,00

I ridotti sono riservati ai minori di 12 anni

PREVENDITE

BASSANO Media World, Via Capitelvecchio 88/90

BASSANO Schiavotto, Via Capitelvecchio 32

BASSANO Dischi Ponte, Ponte degli Alpini 9 – tel. 0424 503834

BASSANO Libreria La Bassanese, Via J. Da Ponte 41 – tel. 0424 522558

www.dalvivoeventi.it (elenco integrale punti vendita per acquisto biglietti)

VENDITA INTERNET www.ticketone.it – www.vivaticket.it