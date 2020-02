Dirigenti comunali, pianificata la copertura di tutti i posti vacanti

Dalla rincorsa dell’emergenza alla pianificazione della copertura di tutti i posti vacanti. Cambia in modo radicale l’approccio dell’amministrazione al tema del turnover della dirigenza comunale

Su proposta dell’assessore alle risorse umane, infatti, la giunta comunale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni assunzionali del Comune riferito ai ruoli dirigenziali, stabilendo che tutti i posti attualmente vacanti saranno coperti.

“Con questo atto – dichiara l’assessore alle risorse umane – ci dotiamo di uno strumento di programmazione che ci consente di attivare per tempo le sostituzioni dei dirigenti in uscita per pensionamento o per mobilità, in modo da garantire alla macchina comunale il mantenimento di una struttura manageriale sempre efficiente e operativa in relazione a tutti i suoi servizi”.

La dotazione organica prevede 20 posti di qualifica dirigenziale, ad oggi coperti da 13 dirigenti in servizio, di cui 8 a tempo indeterminato (2 di questi cesseranno a breve per mobilità) e 5 a tempo determinato.

Il piano stabilisce le modalità con cui saranno coperti a tempo indeterminato gli incarichi dirigenziali ad oggi conferiti “ad interim”, in modo da assegnare via via tutti i posti vacanti.

I primi tre ruoli da coprire riguardano la dirigenza del servizio Infrastrutture, gestione urbana, del servizio Mobilità e trasporti e del servizio Avvocatura. Per tutti e tre sono già stati pubblicati gli avvisi per la copertura dei posti tramite procedura di mobilità tra enti.

Sarà inoltre pubblicato a breve il concorso a tempo indeterminato per individuare il dirigente della Biblioteca Bertoliana, il cui profilo viene trasformato da dirigente amministrativo in dirigente bibliotecario.

E’ infine attualmente in corso la procedura per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente per la guida del servizio informatico.