Dipendenti in nero e rifiuti non smaltiti: denunciato proprietario di industria tessile

Fiamme Gialle all’opera contro lavoro nero e abusivismo commerciale. Succede nel trevigiano dove, nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Castelfranco Veneto sono intervenuti, congiuntamente al personale dell’INPS/Ispettorato Nazionale del Lavoro, in un’azienda del comune trevigiano gestita da un cittadino cinese. Sul posto, sono stati individuati tre dipendenti in nero (un connazionale del titolare e due ghanesi) privi di contratto. Inoltre, sono state riscontrate diverse inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio.

Durante gli accertamenti, la Guardia di Finanza ha inoltre scoperto 7 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi: eternit, liquami, apparecchiature elettriche ed elettroniche, scarti della lavorazione tessile, rottami metallici per i quali il titolare non è stato in grado di esibire la documentazione riguardante la conversazione e lo smaltimento, per il quale sarebbe necessario l’intervento di imprese specializzate.

I finanzieri hanno quindi denunciato l’imprenditore alla Procura della Repubblica di Treviso per illecita gestione di rifiuti e violazioni al Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, mentre i funzionari di INPS/INL hanno contestato le violazioni in materia di lavoro nero.