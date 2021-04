Dipendenti in nero e che percepiscono reddito di cittadinanza: titolare di pizzeria multato per 35 mila euro

Il Giornale di Vicenza riporta la salata multa presentata al titolare di un locale di Castelgomberto dall’Ispettorato del lavoro al termine di un controllo che ha portato alla luce il fatto che alcuni dei suoi dipendenti fossero in nero. Due di questi, inoltre, percepivano anche il reddito di cittadinanza.

Nel mirino delle forze dell’ordine c’è finito il bar, pizzeria e trattoria “Da Gianni”, in via Villa. Il blitz è stato effettuato lo scorso 9 aprile: gli uomini dell’Ispettorato del lavoro, assieme agli agenti della polizia locale “Valle Agno”, hanno verificato che tutti e cinque i lavoratori trovati all’interno del locale erano in nero. Tra questi, una donna che aveva presentato domanda per fare la colf e che quindi lavorava irregolarmente e illegittimamente.

Altri due dei dipendenti stavano percependo il reddito di cittadinanza: per loro disposta la comunicazione di reato all’autorità giudiziaria e una segnalazione all’ente previdenziale.

Date tutte le irregolarità riscontrate, il titolare ha ricevuto sanzioni pari a quasi 35 mila euro e gli sono stati revocati premi previdenziali assicurativi Inps e Inail pari a 7.900 euro

