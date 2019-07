Dipendenti del Comune di Vicenza, in arrivo concorsi e stabilizzazioni per 58 posti

“Nel 2010 i dipendenti del Comune erano 999. Oggi sono 826. Per far fronte all’evidente e progressiva perdita di personale, d’ora in avanti ad ogni pensionamento dovrà corrispondere una nuova assunzione. A questo scopo impiegheremo l’intera cifra che il Comune di Vicenza può, per legge, utilizzare, avviando concorsi e stabilizzazioni per 58 posti”.

E’ questo l’ambizioso obiettivo annunciato questa mattina dall’assessore alle risorse umane Valeria Porelli in occasione della presentazione del piano triennale dei fabbisogni di personale approvato dalla giunta comunale.

“Questo significativo piano di assunzioni e stabilizzazioni per circa 58 dipendenti – ha precisato l’assessore Porelli – rappresenta un nuovo importante step del complesso processo di riorganizzazione della macchina comunale avviato dalla nostra amministrazione per migliorare i servizi al cittadino. Dopo la definizione della nuova macrostruttura organizzativa, la rotazione dei dirigenti, peraltro obbligatoria per legge, la nomina di alcune figure dirigenziali che mancavano, la ridefinizione delle posizioni organizzative, abbiamo mappato la situazione occupazionale, in sofferenza da anni e peggiorata a causa dei recenti massicci pensionamenti. Proprio per far fronte alla grave carenza di organico, che in dieci anni ha visto la perdita di oltre 150 unità, abbiamo previsto un costo complessivo di 1 milione e 379 mila euro, pari alla cifra massima consentita al nostro Comune per le nuove assunzioni. Ora daremo il via ai concorsi, con l’auspicio di completare la maggior parte delle procedure entro fine anno. In accordo con i sindacati, sarà introdotta la riserva del 50% dei posti al personale interno”.

Nel dettaglio, sono previste 7 nuove assunzioni di categoria D, 40 di categoria C tra cui 9 agenti di polizia locale, 4 di categoria B3 e 7 stabilizzazioni di categoria A. Nell’ambito del piano è contemplato anche il passaggio di 9 dipendenti da tempo parziale a tempo pieno.