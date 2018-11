Dipendenti comunali di Bonn a scuola di ‘inclusione’ a Vicenza

Dipendenti del Comune di Bonn a Vicenza per un corso di formazione sul tema dell’inclusione

Finanziato dal programma Erasmus+, in collaborazione con Cercando il lavoro ed Eurocultura

Per la terza volta il Comune di Bonn ha scelto Vicenza per la formazione dei suoi dipendenti sul tema dell’inclusione, forte della positiva accoglienza ricevuta in altre occasioni e dei crescenti rapporti di partenariato tra le due amministrazioni.

Una delegazione di dieci persone tra dirigenti e funzionari del Comune tedesco, oltre a tre dipendenti dell’ente di formazione dell’associazione artigiani di Paderborn e di altri due dell’università di Landau, è infatti in città per una settimana, grazie alla collaborazione dell’associazione partner di Vicenza Eurocultura, che ha sviluppato un programma su misura per soddisfare le esigenze di tutti i componenti, offrendo spunti di riflessione e condivisione di buone pratiche.

La delegazione ha infatti già avuto modo di conoscere come funziona l’amministrazione comunale del capoluogo berico in un incontro che si è tenuto lunedì scorso, mentre nella giornata odierna è stata ricevuta in sala Stucchi per un saluto dall’assessore alla famiglia e alla comunità, Silvia Maino, dopo che in mattinata i lavoratori tedeschi si erano confrontati con i colleghi dei servizi sociali vicentini sulle modalità di gestione delle prestazioni. Oggi pomeriggio invece la delegazione si dividerà in tre gruppi (istruzione, musei e politiche del lavoro) per lo scambio di esperienze lavorative con gli omologhi colleghi italiani.

Lo scambio tra i due Comuni – ma anche con quello di Berlino, di cui una delegazione sarà per la prima volta a Vicenza la prossima settimana – rientra nell’ambito del progetto Cercando il lavoro del Comune di Vicenza, portato avanti appunto con Eurocultura, nel quadro del programma Erasmus+, volto ad incentivare la reciproca conoscenza tra le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione Europea, che finanzia questi scambi.