Dino Carta, sabato 11 gennaio la commemorazione del caduto partigiano

Sabato 11 gennaio, nel 75° anniversario della morte, una cerimonia ricorderà l’uccisione del partigiano Dino Carta avvenuta nel 1945 in via Ottone Calderari, e riaffermerà il proposito della Città di Vicenza – decorata con due Medaglie d’Oro al Valor Militare per il contributo dato all’Unità d’Italia nel 1848 e nella guerra di Liberazione 1943/1945 – di voler operare in difesa della Carta Costituzionale, dei valori della Resistenza, per la pace e per il progresso civile e sociale.

La commemorazione, organizzata dal comitato provinciale di Vicenza dell’associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) in collaborazione con il Comune di Vicenza, si terrà alle 11.15 in via Ottone Calderari, davanti alla lapide intitolata al partigiano.

E’ prevista la deposizione di una corona d’alloro alla lapide, a cui seguiranno il saluto dell’assessore alle risorse umane Valeria Porelli in rappresentanza dell’amministrazione comunale e l’orazione ufficiale tenuta dal giornalista e scrittore Mario Pavan.

Alla cerimonia sono invitate le associazioni, le scuole e la cittadinanza.