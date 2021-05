Dimore Storiche – Domenica si potrà visitare la bella e misteriosa Villa Trissino Cricoli (su prenotazione)

Per la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, organizzata dall’ADSI e dall’ Associazione Ville Venete, anche quest’anno Villa Trissino a Cricoli, in Strada Marosticana 4 Vicenza, sarà gratuitamente aperta al pubblico.

Costruita in stile gotico da Orso Badoer a partire dal 1468, dopo aver vinto al gioco la proprietà ad un Valmarana, venne venduta nel 1482 a Gaspare Trissino.

Il figlio, Giangiorgio Trissino, umanista, poeta, tragediografo, ambasciatore era in stretto contatto con tutto lo straordinario mondo culturale del ‘500 italiano, s’interessava anche di architettura.

A Venezia era ancora in uso lo stile gotico nel primo ‘500 e Giangiorgio Trissino, che aveva visto a Roma i disegni di Raffaello per Villa Madama e quelli del Serlio, portò nel Veneto le nuove forme rinascimentali, ispirate all’antico, rifacendo, senza toccarne la pianta, la facciata della casa di famiglia fuori le mura, a Cricoli.

E’ nel corso di questi lavori che Giangiorgio Trissino intuì l’ingegno e le doti di un giovane scalpellino: Andrea di Pietro della Gondola che ivi lavorava. Lo fece crescere, lo portò a Roma, ne divenne lo sponsor presso facoltosi committenti e gli diede il nome di PALLADIO.

L’abitazione quattrocentesca ispirò le opere di Andrea Palladio, che ammirò l’impianto murario costruito dal veneziano Orso Badoer e lo riprese come modello per altre sue costruzioni.

“La Giornata ADSI rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la società sul ruolo degli immobili storici, – sottolinea il presidente nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane Giacomo di Thiene – ossia una realtà che custodisce non solo un ruolo fondamentale dal punto di vista culturale e sociale, ma che sono anche trainanti per l’economia del territorio, poiché tutti questi beni definiscono la qualità dei luoghi in cui si trovano.”

dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30

con visite guidate a gruppi numerati rispettando le vigenti normative dei protocolli Covid.

Sarà consultabile in loco un profondo studio di Giovanna Dalla Pozza Peruffo:

“I Trissino dal Vello d’oro”, edizione 2020 dell’Accademia Olimpica di Vicenza,

presieduta dal Prof. Gaetano Thiene.

Verranno date informazioni in loco.

Necessaria:

Prenotare tramite il sito ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane

https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore

l’uso di mascherina e il rispetto delle misure sanitarie in vigore.

Possibilità di parcheggio auto nell’adiacente Studio ADACTA.