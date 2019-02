Dieci studenti spagnoli in stage formativo a Vicenza

Stage formativi, l’assessore Tolio riceve dieci studenti in arrivo dalla Spagna

Una ragazza opererà al nido Piarda

Sono arrivati oggi e per tre mesi opereranno in enti pubblici e privati. Sono i dieci studenti dell’istituto CIPFP Valle de Elda di Alicante, in Spagna, ricevuti questa mattina insieme ai loro insegnanti accompagnatori dall’assessore alla formazione Cristina Tolio.

Una studentessa, in particolare, opererà fino al 31 maggio in una struttura comunale, il nido Piarda, nell’ambito di un accordo del 2012 tra il Comune e l’istituto scolastico spagnolo che ha già garantito la realizzazione di ben 23 tirocini, con significativi e reciproci arricchimenti.

Questa iniziativa, infatti, negli anni ha coinvolto non solo gli studenti, ma anche insegnanti spagnoli che hanno visitato le strutture educative comunali, approfondendo le metodologie in uso nelle realtà educative della fascia 0-3 anni, e lo stesso personale vicentino, con la partecipazione della psicopedagista comunale alle Giornate di professori di educazione infantile, organizzate per il Centro di formazione del professorato della Generalitat Valenzana, durante le quali ha presentato il modello educativo adottato a Vicenza per la prima infanzia.