Dieci nuovi gazebi per i visitatori dell’Ipab

Sono stati montati nei giorni scorsi e sono già operativi presso le tre residenze di Ipab di Vicenza, i 10 gazebo appositamente acquistati per poter dare riparo e maggior comfort ai familiari che si recheranno in visita ai loro cari.

“Le strutture sono state predisposte a ridosso delle vetrate – spiega il direttore generale Annalisa Bergozza – in modo che possano proseguire gli incontri con i residenti, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Per ora – conclude il direttore – la modalità di comunicazione sarà quella del telefonino e del tablet, ma non appena arriverà la fornitura di interfoni di cui siamo in attesa, verranno immediatamente applicati alle vetrate”.