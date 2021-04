Dieci anni a Vicenza per il Vescovo Pizziol, il ringraziamento del sindaco Rucco

Nel decimo anniversario della nomina del vescovo di Vicenza, il sindaco lo ringrazia per il suo operato

Ricorre oggi il decimo anniversario della nomina a vescovo di Vicenza di monsignor Beniamino Pizziol. Il 16 aprile 2011 monsignor Pizziol, allora vescovo ausiliare di Venezia, è stato designato alla guida della diocesi di Vicenza dopo la nomina nel novembre 2010 ad arcivescovo di Torino di monsignor Cesare Nosiglia. Beniamino Pizziol ha iniziato il suo ministero nella diocesi berica il 19 giugno 2011.

Queste le parole di ringraziamento per l’operato svolto del sindaco di Vicenza Francesco Rucco: “In occasione dell’importante traguardo del decimo anniversario della nomina a vescovo di Vicenza di Beniamino Pizziol, voglio sinceramente complimentarmi per l’attività e il grande lavoro svolti finora in tutto il territorio della diocesi. Rivolgo a monsignor Pizziol un ringraziamento particolare per questi dieci anni di fattiva collaborazione, sempre rivolta all’aiuto e al sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Un agire comune che inevitabilmente si è rafforzato in questo ultimo anno colpito dalla pandemia, che ha purtroppo reso ancora più difficile la vita delle fasce deboli e messo maggiormente a rischio le persone che già vivevano in condizioni di fragilità. Nel ringraziare il vescovo Pizziol per il supporto manifestato finora, esprimo anche l’augurio di poter continuare a lavorare fianco a fianco con grande spirito di collaborazione”.