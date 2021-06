Diciassettenne aggredito con un pugno in faccia per rubargli bici, skate e zaino

Mercoledì alle 20 circa a Vicenza in via della Cresolella, un ragazzo di 17 anni di Caldogno è stato aggredito da uno sconosciuto di colore spuntato da un fossato laterale alla strada: l’uomo ho colpito il giovane con un pugno per rubargli bicicletta, zaino e skateboard. Il ragazzo è finito a terra ma, approfittando di un momento di distrazione dell’aggressore, è riuscito a scappare con le sue cose ed è corso a casa.

La madre ha poi accompagnato il 17enne al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza dove gli è stato diagnosticato un trauma cranio-facciale per 3 giorni di prognosi totali. La madre ha provveduto alla denuncia e i carabinieri di Vicenza stanno indagando.